BTS obtient trois nominations aux MTV Europe Music Awards

ⓒ Big Hit Music

BTS est nommé dans trois catégories aux MTV Europe Music Awards (EMA), à savoir, Best K-Pop, Biggest Fans et Best Metaverse Performance. Sachez que l’événement le plus important consacré à la musique populaire eu Europe se tiendra le 13 novembre à Düsseldorf en Allemagne.





Pour rappel, les Bangtan Boys ont raflé quatre trophées aux EMA tenus en 2020, puis en 2021, devenant ainsi le groupe ou l’artiste le plus primé de cette cérémonie ces années-là. En particulier, il s’est vu attribuer pour la quatrième année de suite le prix Biggest Fans, décerné à l’artiste soutenu par la plus grande communauté d’adeptes.





Pourra-t-il conserver son titre pour la cinquième année consécutive grâce au soutien infaillible des Army ? Il faudra patienter encore trois semaines pour découvrir la réponse.