« The road not taken », le documentaire birman tourné à l’iPhone émeut le monde

Le film documentaire birman « The road not taken » fait un carton dans le monde. Tourné à l’iPhone par le réalisateur Ko Pauk, il s’inspire de l’histoire d’un ancien soldat de l’armée birmane qui a déserté pour rejoindre le Mouvement de désobéissance civile (CDM).





Grâce à la collaboration du Gouvernement d’unité nationale (NUG), le long-métrage a débarqué dans les salles d’une centaine de villes, y compris aux Etats-Unis, en Europe et en Asie du Sud-est. La première projection a eu lieu le 2 octobre à Londres.





En Corée du Sud, le film a été projeté le 16 octobre au cinéma Daehan du quartier de Bupyeong à Incheon, où se concentrent les expatriés birmans, accueillant quelque 700 spectateurs.





Le réalisateur a souhaité, dans un entretien avec PVTV, télévision officielle du NUG, que son œuvre contribue à libérer les militaires birmans exploités par le régime autoritaire.