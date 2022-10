La pièce de théâtre « History Boys » est jouée du 1er octobre au 20 novembre au Doosan Art Hall, situé dans le quartier de Jongno à Séoul.





Ecrite par le dramaturge britannique Alan Bennett, cette œuvre qui aborde les questions liées à l’éducation a été créée en 2004 à Londres. Elle a reçu trois prix aux Laurence Olivier Awards en Angleterre en 2005 et six prix aux Tony Awards aux Etats-Unis l'année suivante. En Corée du Sud, la pièce a été présentée pour la première fois en 2013 avec un grand succès auprès du public et de la critique.





L’histoire se déroule dans une école publique pour garçons située dans le nord de l’Angleterre. Huit élèves se préparent aux concours d’entrée aux prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge. Ils se trouvent tiraillés entre deux profeseurs aux styles différents, Hector et Irwin, et tentent de se consruire leurs propres repères et valeurs.





