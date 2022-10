Comédie musicale : « Dragon Hi »

Une comédie musicale familiale intitulée « Dragon Hi » sera présentée au Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul à partir du 29 octobre et jusqu’au 27 novembre.





Le personnage principal de cette pièce est un jeune garçon nommé Hi. Il est né avec des cornes et une queue. Il doit affronter tous les jours les préjugés et les rumeurs malveillantes des autres. Se croyant être un dragon, il part, en compagnie de sa petite soeur, à la recherche des secrets de sa naissance. Arrivés au pays des dragons, les deux enfants se lancent dans une série d’aventures fantastiques.





C’est un spectacle aussi bien pour les adultes que pour les enfants, rempli d’humour et de tendresse, qui invite à réfléchir sur la différence et son acceptation.





Date : du 29 octobre au 27 novembre 2022

Lieu : Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul