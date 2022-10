La première édition du « Busan Starry Night Festa » se tient du 1er octobre au 13 novembre dans la première ville portuaire de Corée du Sud.





Organisé conjointement par l’Office coréen du tourisme et la Ville de Busan, ce festival se déroule dans les quartiers du Nam-gu, de Yeongdo-gu et de Haeundae-gu, situés dans la partie sud-est de la ville, et offre l'occasion de profiter des belles soirées d'automne en famille, en couple ou entre amis avec des spectacles, des films et des plats savoureux.





Le programme est composé de trois parties. Le « BIFF Everywhere », qui s'est déroulé du 6 au 13 octobre parallèlement au Festival International du Film de Busan (BIFF), a permis de déguster de la nourriture et des bières locales tout en regardant des films projetés en plein air. Le « Camping Tonight » propose diverses animations durant le mois d'octobre sur le site de camping automobile Yeongdo Marino, connu pour ses magnifiques vues sur la ville et la mer. Enfin, dans le cadre du « Night Food Terrace », vous pouvez goûter des plats qui sont apparus dans des films et admirer le coucher de soleil à bord d'un yacht de croisière.





Date : du 1er octobre au 13 novembre 2022

Lieu : Nam-gu, Yeongdo-gu et Haeundae-gu à Busan