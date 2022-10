Festival de l’écrevisse du Pinnacle Land

Le Pinnacle Land, parc botanique situé à Asan dans la province de Chungcheong du Sud, célèbre l’automne avec le Festival de l’écrevisse qui a débuté le 1er octobre pour durer jusqu’au 30 novembre.





Dans un marché aménagé au sein du parc, les visiteurs peuvent acheter des écrevisses fraîches de saison à des prix raisonnables. Des ormeaux et d'autres aliments locaux sont également en vente. Il est possible de consommer les produits achetés sur place, sur des bancs à l'extérieur ou à l'intérieur, ou de les faire emballer dans un sac à glaçons et de les emporter.





Des spécialités à base d'écrevisses et de produits marins telles que les ormeaux grillés au beurre et le ramyeon aux crevettes, mais aussi le tteokbokki, des pâtes de riz cuites avec de la sauce pimentée, et l'eomuk, des gâteaux de poisson, sont également proposées.





Date : du 1er octobre au 30 novembre 2022

Lieu : Pinnacle Land à Asan