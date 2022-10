« Alegría - In A New Light » du Cirque du soleil

Le Cirque du Soleil est revenu en Corée du Sud avec l’un de ses programmes phares « Alegría - In A New Light », quatre ans après son spectacle « Kooza ». La troupe se produit au Complexe sportif de Jamsil à Séoul du 20 octobre au 1er janvier 2023.





Il s’agit d'une version revisitée en 2019 de la pièce emblématique du Cirque du Soleil « Alegria » qui a été présentée pour la première fois en 1994 et attiré plus de dix millions de spectateurs dans le monde.





« Alegría - In A New Light » a pour décor un royaume en déclin dans lequel se déroule une lutte entre l’ordre ancien et le nouveau. Le spectacle captivera le public de tous âges avec ses acrobaties palpitantes, ses musiques envoûtantes et ses costumes colorés et originaux.





Date : du 20 octobre 2022 au 1er janvier 2023

Lieu : Complexe sportif de Jamsil à Séoul