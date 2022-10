« Le tourneur de pages » de Lee Cheong-hae

ⓒ Getty Images Bank

L’homme a soigneusement rangé les partitions et les a placées au bout du piano avant de sortir du cercle de lumière. Puis, il se tenait là comme s’il était invisible.





Il était là, la tête légèrement baissée, comme s’il était désolé ou coupable de quelque chose. Il remplissait son rôle de ne pas attirer l’attention, mais comme il n’était pas complètement invisible, je pouvais toujours voir son apparence.





Une chemise blanche et un costume noir, une cravate grise et des lunettes à monture en corne noire. Sa présence semblait gênante. On n’avait pas besoin de lui sauf quand il tournait les pages. Un rôle parfaitement secondaire. Un acteur qui ne se présente jamais au premier plan.





- Extrait de l’émission









Même de loin, je pouvais dire que son habileté à tourner les pages était de premier ordre. Sa capacité à saisir le bon moment pour exécuter son travail, la rapidité, la sérénité, la douceur de ses mouvements de bras étaient sans égal. Barbara Bonney et Helmut Deutsch étaient en parfaite harmonie et leurs mélodies coulaient comme si elles prenaient la vague. Mené par les deux artistes, le public savourait les douces interprétations. L’homme était le seul dans le hall à rester tendu, regardant fixement les partitions. Parce qu’il avait un travail à faire à un moment crucial, il visait cet « instant » parfait depuis le bord de son siège. Etait-il pianiste ou aspirait-il à l’être avant de devenir tourneur de pages ? Combien de personnes ont été rétrogradées à un tel poste après avoir échoué à réaliser leur rêve ?





아저씨의 솜씨는 멀리에서 보기에도 일류 급이었다.

순간의 포착과 페이지를 넘기는 기술, 재빠름, 조용함,

팔 동작이 유려함이 수준을 넘어 있었다.

바바라 보니와 헬무트 도이치는 서로 호흡을 맞춰 가며 물이 흘러가듯 선율을 타고 있었다.

청중들도 그들이 인도하는 대로 감미로운 감상으로 빠져들었다.

그러나 유독 아저씨 한 사람만이 이 홀 안에서

바짝 긴장하여 악보를 노려보고 있었다.

그는 중요한 순간 자기가 해야 할 일을 반드시 해야 하기 때문에,

의자 끝에 걸터앉아 필사적으로 ‘순간’을 노리고 있었다.

그는 피아니스트였을까, 아니면 그것을 꿈꾸었던가.

그러다가 악보 넘기는 사람이 되었나..

얼마나 많은 사람들이 꿈을 이루지 못하고 저렇게 내려앉는 것일까.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Cette histoire parle des arts mais aussi de la vie universelle des êtres humains. Dans une société trop matérialiste, les gens vivent souvent leur vie sans penser aux idéaux ni aux valeurs, poursuivant uniquement ce qui peut leur rapporter de l’argent. Or, ce qui enrichit une vie humaine, ce ne sont pas les choses matérielles mais les valeurs qui transcendent le matérialisme. Ce récit nous pousse donc à se reconcentrer sur nos vies et retrouver des valeurs importantes que nous devrions chérir.









Il me regardait. Ses yeux étaient clairs. Ces yeux honnêtes, cette innocence désintéressée et stupide, ont fait irruption en moi. Tout cela m’a fait mal au cœur.





« Bon, sortons d’ici. Allons au parc pour observer les pigeons ! »





Je me suis levée en feignant une gaieté exagérée. Après un moment de confusion, il m’a suivie.





아저씨가 무르춤히 나를 건너다보았다.

눈동자가 맑았다.

그 천진한 눈이 가슴으로 쑥 들어왔다.

욕심이라곤 없는, 바보 같은 순수함이.

가슴 근처가 저릿했다.





“나가자. 우리 공원에 가서 비둘기 보자”





나는 분잡스럽게 너스레를 떨며 일어났다.

아저씨도 덩달아 우왕좌왕하더니 나를 따라 나왔다.









Auteur : Lee Cheong-hae (30 juin 1948 –)

- Débuts littéraires : en 1991 avec la publication de sa nouvelle « Après-midi ».