Les appartements en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

En Corée du Nord, une maison symbolise la classe sociale à laquelle appartiennent ses habitants. Elles sont classées en cinq catégories : spéciale, quatrième, troisième, deuxième et première. Les maisons de catégorie spéciale sont réservées aux hauts fonctionnaires, tandis que les ouvriers sont logés dans des maisons de première catégorie. Autrement dit, plus le numéro ou le grade est bas, plus la classe est basse. Dans le Nord, les appartements ont des implications politiques, car ils sont construits et fournis par l'État. Cette signification politique est devenue encore plus forte sous le règne du dirigeant actuel Kim Jong-un.





Le pays ermite a commencé à construire des immeubles d'habitation après la fin de la guerre de Corée. Pendant le conflit, plusieurs grandes villes, dont Pyongyang, ont été détruites, et de nombreuses personnes ont perdu leur maison. Le fondateur de la nation Kim Il-sung s'est alors concentré sur la reconstruction des villes et a prêté attention à l'offre massive de logements.





En matière de construction d'appartements, la Corée du Nord s'est concentrée sur la « vitesse » jusque dans les années 1970. Puis elle a commencé à mettre l'accent sur la hauteur et la taille dans les années 1980, ce qui a donné lieu à la construction de spectaculaires tours d'appartements. La rue Changgwang, surnommée Myeongdong en Corée du Sud, en est un exemple typique. La première section de la rue a été achevée en 1980 et la seconde en 1985. La rue comporte un complexe résidentiel et commercial de 30 à 40 étages, qui abrite des magasins aux premier et deuxième étages.