Hyun-bin, idole des jeunes filles

Hyun-bin est encore méconnu en Occident, mais il est depuis une douzaine d'années déjà une star incontestée du public féminin d'Asie. Ce grand beau gosse au regard ténébreux et au sourire enfantin avait tout pour plaire aux futures "ajuma", futures dames mariées d’âge relatif. Mais comme nous allons le voir, même s'il finit marié à la star nationale féminine Son Ye-jin, sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille.









* Fils de drama

Le vrai nom de Hyun Bin est Kim Tae-pyeong. On comprend qu'il ait voulu très tôt changer de nom. Dès ses débuts, il a des problèmes avec le cinéma : son premier film en tant qu'acteur est annulé. C'est la douche froide (le titre du film est "Shower" en 2002). Kim Tae-pyeong alias Hyun Bin passe alors à la télévision. Et c'est le succès. D'abord avec "Bodyguard" et les sitcoms "Nonstop" et "Ireland", mais c'est avec "My Lovely Sam Soon" en 2005 qu'il décroche le pompon. Si cela n'a pas relancé la pâtisserie française (même si toutes les coréennes savent dire désormais "bon appétit" du nom du restaurant du soap), au moins Hyun Bin est devenu une star inter-asiatique. Car, oui, même les Japonaises et les Indonésiennes raffolent du jeune homme. Il passe donc à la vitesse supérieur, et ses patrons l'envoient incarner le "Millionaire first love", qui sera encore un gros succès pour alimenter les rêves des midinettes. Pourtant, vu son statut d'idole masculine, Hyun Bin a fait vœux de chasteté. Il est vrai que personne n'est allé vérifier.









* Le long chemin vers le cinéma

Tout le monde le sait : on peut devenir le chouchou de ces dames à la télévision mais cela ne veut pas dire qu'on est un bon acteur de cinéma. Hyun Bin tente donc le cinéma avec le film "I Am Happy" mais le film passe inaperçu. Il tente encore sa chance avec le supposé blockbuster "Friend, Our Legend" de Kwak Kyung-taek, la suite du grand succès de l’année 2000 "Friend". Las, le film se plante totalement. Hyun Bin en est pour ses frais. On peut comprendre la chose par le fait que les téléspectatrices de l'après-midi ne sont pas celles qui vont flirter dans les salles de cinéma le soir. Et on imagine que les jeunes hommes ne souhaitent pas voir leur nouvelle copine se pâmer devant l'idole indétrônable de leurs rêves secrets. Bref, en 2010, Hyun Bin rempile sur le petit écran avec "Secret Garden" qui obtient le succès prévu. Cette fois, l'acteur devient une image multitâche qu'on retrouve partout en Corée et en Asie du Sud-est; la musique du sitcom aussi est un gros succès. Mais on sent que l'acteur est mal à l'aise dans son costard de paillette en néon et cherche un rôle au cinéma. On le voit alors dans un petit film "Come Rain, Come Shine" de Lee Yoon-ki puis dans le film indépendant de Kim Tae-yong "Late Autumn", remake d'un film célèbre. Kim Tae-yong est en pleine romance avec l'actrice Tang Wei qui joue aux côtés de Hyun Bin. Les groupies sont sauvent, rien ne se passe donc entre eux. Si le film passe inaperçu en Corée c'est qu'il est prévu pour le marché chinois. Là, il encaisse des pépites. Mieux : le festival de Berlin diffuse le film. C'est une certaine revanche pour Hyun Bin après ses premières désillusions au cinéma.





* Star des marines

Le service militaire de Hyun Bin ne fut pas sans projecteurs non plus. Il devient la star des Marines - sous la défiance de nombreux jeunes hommes qui suspectent les stars de se défiler à l'armée - c'était un peu le cas avec Hyun Bin qui avait été d'abord casé dans le tranquille service de communication mais l'acteur est un athlète convaincu. Et les médias en on fait leurs choux gras. A son retour de l'armée, Hyun Bin quitte SM Entertainment pour créer avec l'actrice Shin Min-ha leur propre société de management d'acteurs. En fait, Hyun Bin devient une star multitâche de la publicité. Mais il rêve encore de cinéma. Il tente "The Fatal Encounter" et ce sera fatal pour lui car ce navet en costume est boudé par le public, et notamment sa performance est jugée totalement léthargique. Il est certain que les films publicitaires ne sont pas des films d'action mais seulement de la pause photo en mouvement. Il faut dire aussi qu'au cinéma les plans sont plus longs et on ne peut pas camoufler le manque d'implication de l'acteur avec le système multi-caméras des sitcoms. Cela dit, les producteurs ont peut-être, dès ce moment, imaginé Hyun Bin en soldat nord-coréen patibulaire et amorphe, rôle qu'il tiendra plus tard avec succès. Bref, revoilà l'acteur à la télévision pour "Hyde, Jekill and me", une comédie romantique où Hyun Bin tient un double rôle d'amoureux de la même femme; le pied pour les groupies de l'acteur.









* Les succès récents

La vie sentimentale de Hyun Bin vient le sauver du marasme cinématographique. Avec l'actrice Son Ye-jin, il forme un duo dans l'étrange film "The Negociation" puis dans la série à l'eau de rose "Crash Landing on you" où il interprète son meilleur rôle : celui d'un officier nord-coréen apathique autant que patibulaire. Finalement, le poteau rose est découvert : Son Ye-jin et lui sont en couple. L'acteur rempile dans les deux "Confidential Assignment" en superman nord-coréen aidé par l'excellent comique Yoo Hae-jin. Au final, il se marie avec Son Ye-jin. Cette fois, les groupies ont du souci à se faire.