Dernière Mission, Aimer (8) 길게 얘기 안 할게요

Dialogue

정은: 여보세요.

Jeong-eun : Allô !





강우: 정은 씨, 무대 다 봤죠?

Gang-u : Mademoiselle Jeong-eun, vous avez vu toutes les auditions ?

길게 얘기 안 할게요. 정은씨 투표는 이 전화로 하는 겁니다.

Je ne serai pas long. Je vous demande de voter par téléphone.

다섯 후보 중에 한 사람한테 투표 해주세요.

Parmi les cinq candidates, je vous demande de voter pour une seule.





정은: 지금 이렇게요?

Jeong-eun : Comme ça, maintenant ?





강우: 네, 이 전화 지금 다 같이 듣고 있어요.

Gang-u : Oui, tout le monde vous écoute.

네, 근데 부담되면 안 해도 됩니다.

Mais, si cela vous gêne, vous n’êtes pas obligée.

무기명투푠데, 정은 씨는 누굴 뽑았는지 모두가 알게 되니까요.

C’est un vote anonyme. Or, tout le monde saura pour qui vous allez voter.

그냥 기권하면...

Si vous voulez simplement vous abstenir…





정은: 아뇨, 할게요. 인정해주신다면, 저 투표하겠습니다.

Jeong-eun : Non, je vais le faire. Si vous me validez, je vais voter.





L’expression de la semaine

길게 얘기 안 할게요 : Je ne serai pas long

Le nom commun 얘기 est la version abrégée de 이야기 qui signifie histoire, récit, conversation. Cette expression est utilisée pour dire que l’on va être bref, que l’explication, l’éclaircissement ne sera pas long. Parfois, selon le contexte, cela peut avoir divers sens. Mais, fondamentalement, cette expression indique que l’on ne parlera pas longtemps et dans ce cas, elle peut être remplacée par 시간 없으니까 길게 얘기 안 할게요 faute de temps, je ne serai pas long.





Mais on peut aussi utiliser cette forme lorsque deux personnes n’ayant pas les mêmes idées se battent ou débattent vivement, rendant inutile le fait d’en rajouter. Ce qui reviendrait à dire 길게 얘기 안 할게요. 제 생각은 달라지지 않아요 inutile d’en rajouter, je ne changerai pas d’avis. On peut également employer cette expression quand on exprime une demande ou un ordre et que cela ne sert à rien d’en rajouter. Ainsi, on dira directement 짧게 얘기할게요 je serai bref.





Exemples

① 가: 저 지금 시간이 없어요. 바로 나가야 하는데요.

나: 길게 얘기 안 할게요. 시간 조금만 내 주세요.

A : Là, je n’ai pas le temps. Je dois partir tout de suite.

B : Je ne serai pas long. Donnez-moi juste un instant.





② 가: 길게 얘기 안 할게요. 마음 정해지면 알려 주세요.

나: 네, 조금 더 생각해 보고 말씀 드리겠습니다.

A : Je ne serai pas long. Quand vous vous serez décidé, faites-le moi savoir.

B : D’accord, je réfléchis un peu plus et je reviens vers vous.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Allô 여보세요

- Le suffixe honorifique 씨 monsieur, madame, mademoiselle

- La scène 무대

- Tout, toute, tous 다

- Voir 보다

- Le vote, le suffrage 투표, voter 투표(를)하다

- Faire 하다

- Les chiffres coréens un 하나 / 한, cinq 다섯

- Un(e) candidat(e) 후보

- Parmi 중에

- Une personne사람

- À quelqu’un, pour quelqu’un, de quelqu’un 한테

- Maintenant, à present, à l’instant 지금

- Comme cela, ainsi 이렇게

- Le téléphone, la conversation téléphonique 전화

- Ensemble 같이

- Entendre, écouter 듣다

- Mais, cependant 그런데, 근데

- Être gênant, être pesant 부담(이)되다

- L’adverbe de négation안 ne pas

- Anonyme무기명, vote à bulletin secret 무기명투표

- Quelqu’un, une personne 누구, 누굴 forme contractée de 누구-를 qui

- Choisir, sélectionner, élire 뽑다

- Savoir 알다

- Comme ça, sans raison particulière 그냥

- Renoncer à un droit, s’abstenir 기권(을)하다

- Non 아니오, 아뇨

- Reconnaître, attester, admettre 인정(을)하다

- Si vous dites que -다면 forme contractée de 다고 하면