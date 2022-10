Réélection de Xi Jinping en Chine : nouveau défi pour la Corée du Sud

ⓒYONHAP News

Le président chinois Xi Jinping a été réélu secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) ainsi que chef de la Commission militaire centrale, dimanche dernier, au lendemain du 20e congrès de la formation.





Le même jour, le numéro un chinois a recomposé l’équipe dirigeante de son pays de sorte à faire entrer quatre nouveaux membres, tous considérés comme ses proches, au Comité permanent du Bureau politique central et en a retiré certain, n’appartenant pas à son clan, tels que le Premier ministre Li Keqiang. Il verra son troisième mandat se confirmer lors de l’Assemblée nationale populaire en mars prochain. Ainsi, il consolidera son pouvoir absolu.





Ce changement au sein de l’empire du Milieu aura des impacts importants sur le plan géopolitique. Il devrait accentuer la « nouvelle guerre froide » entre le « camp de l’Occident », avec les Etats-Unis en tête, et les régimes autoritaires tels que la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Taïwan et la péninsule coréenne risquent ainsi de se retrouver en première ligne de la confrontation des deux blocs. En effet, Pékin continue à faire la démonstration de forces contre Taipei, tandis que Pyongyang ne cesse d’enchaîner ses provocations balistiques et de se montrer prêt à effectuer un nouvel essai nucléaire.





La Corée du Sud doit donc faire face à un nouveau défi dans ses relations avec la Chine. Sur le plan sécuritaire, son voisin du Nord, sous les auspices de l’empire du Milieu, pourrait laisser libre cours à son aventurisme. Face à cela, Séoul et Washington n’auraient pas d’autre choix que de renforcer leur alliance. Le royaume ermite y répondrait probablement par de nouvelles provocations et un cercle vicieux se formerait. Sur le plan économique, la Corée du Sud risque d’être tiraillée entre son premier partenaire commercial, à savoir la Chine, et son premier pays allié, les Etats-Unis, qui l’ont enjoint à intégrer son « alliance pour les semi-conducteurs » anti-Pékin.





Séoul devrait alors faire preuve d’équilibre en séparant l’économie de la sécurité. Mais le conflit exacerbé entre ces deux nations réduit bien sa marge de manœuvre.