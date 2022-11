Les histoires personnelles des idoles au cœur des paroles de leurs chansons

ⓒ SM Entertainment

Les paroles sont l’un des éléments primordiaux de la musique. Certains choisissent même les chansons à écouter en regardant le nom du parolier ou de la parolière.





Aujourd’hui, les paroles de la k-pop se répartissent en général en deux catégories principales : celles conceptuelles et celles naturelles. Dans la première catégorie, on trouve notamment des artistes du label SM Entertainment qui mettent en avant le « SM Culture Univers », une vision du monde propre à la maison fondée par le chanteur Lee Soo-man.





L’augmentation du nombre de paroles conceptuelles s’explique en partie par la volonté du label de créer des contenus dérivés en lien avec des webtoons, des jeux, des dramas et des films, en plus des albums.





D’un autre côté, de plus en plus d’idoles acceptent de parler de leur histoire personnelle à travers leur musique. C’est le cas de Stray Kids et de Seventeen dont les membres jouent un rôle actif dans l'écriture des paroles, mettant en avant leur propre vécu. La rédaction du texte des chanteurs de la k-pop illustre enfin une forte volonté des artistes à montrer leur talent musical afin de surmonter les préjugés comme quoi ils seraient « fabriqués » par les agences.