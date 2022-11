Le Festival LIGHT UP se tient le 19 novembre

Date : le 19 novembre

Lieu : KBS Arena à Séoul





Le Light Up Festival lancé l’an dernier sera organisé le 19 novembre à la KBS Arena à Séoul durant 360 minutes. Comme son nom nous laisse entendre, cet événement crée des scènes éblouissantes grâce aux jeux de lumière et de laser. Plusieurs effets spéciaux y seront également employés.





Et sur le line-up de cette deuxième édition : plusieurs rappeurs à commencer par E SENS, figure emblématique qui mène sa carrière musicale depuis 2003. Il partagera la scène avec d’autres rappeurs de la jeune génération comme Ash Island de son vrai nom Yoon Jin-young.





C’est lui qui a remporté le prix de la musique dans la catégorie hip-hop aux MAMA 2021. Le public pourra également retrouver The Quiett, qui participe à la saison 11 du fameux télécrochet « Show Me The Money » en tant que juge.