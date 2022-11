Kwak Purenhaneul va se produire en concert à Séoul

Date : le 11 novembre

Lieu : Formtec Works Hall à Séoul





Kwak Purenhaneul organisera un nouveau concert en solo dans le quartier de Hongdae, à Séoul, connu étant comme la Mecque de la musique inde au pays du Matin clair. L’auteure-compositrice-interprète dont le nom coréen signifie « ciel bleu » va monter sur scène le 11 novembre au Formtec Works Hall.





Durant 70 minutes, la musicienne révélée grâce à la saison 7 de « Super Star K », diffusée en 2015 sur la chaine Mnet, va interpréter ses meilleurs hits publiés depuis 2011. Le spectacle sera surtout l’occasion de découvrir des chansons contenues dans son 3e opus officiel « Nearly (T)here », publié en avril dernier après six années absence.