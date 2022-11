Red Velvet, (G)I-DLE et IVE participent aux Genie Music Awards

ⓒ SM Entertainment

Les Genie Music Awards, lancés en 2018, ont publié un premier line-up pour leur édition 2022 qui se tiendra le 8 novembre à Incheon. Parmi les artistes invités à cet événement annuel, également appelé GMA, trois girls bands incontournables attirent une attention particulière des mélomanes.





Tout d’abord, on retrouve Red Velvet du label SM Entertainment surnommé « la reine du concept ». Le quintette jouit d’une popularité intacte depuis ses débuts en août 2014. Son dernier disque « The ReVe Festival 2022 », publié en mars dernier et écoulé à plus de 231 000 exemplaires en une semaine, en est la preuve.





IVE qui ne cesse de réaliser de nouveaux exploits depuis ses débuts en décembre 2021 sera évidemment à l’affiche. A noter que trois singles publiés depuis ses débuts, à savoir « ELEVEN », « LOVE DIVE » et « After LIKE » ont remporté un total de 35 trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop.





Enfin le dernier mais non des moindres est (G)I-DLE qui vient de sortir son 5e mini-album « I Love » qui a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 40 pays dont la France, la Nouvelle-Zélande et le Brésil.