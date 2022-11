ITZY ajoute quatre spectacles à sa première tournée mondiale

ⓒ JYP Entertainment

ITZY vient d’entamer sa tournée mondiale intitulée « CHECKMATE ». Dans ce cadre, le girls band du label JYP Entertainment, qui s’est d’abord produit les 6 et 7 août derniers dans la capitale sud-coréenne, s’est récemment rendu aux Etats-Unis.





Après Los Angeles, le quartette montera sur scène dans sept autres villes américaines et son dernier spectacle aux USA se tiendra le 13 novembre à New York. Et, le groupe féminin a récemment annoncé les dates asiatiques de sa toute première tournée mondiale dont l’ensemble des tickets se sont écoulés en quelques minutes.





Afin de répondre à la frustration de leurs fans, appelés MIDZY, qui n’ont pas pu obtenir le précieux sésame, les cinq membres viennent d’ajouter quatre nouvelles dates afin de clôturer leur étape asiatique. Cette dernière sera lancée le 14 janvier prochain à la SM Mall of Asia Arena de Manille, aux Philippines. ITZY se rendra le 28 janvier au Star Theater de Singapour puis au Tennis Indoor Senayan de Jakarta en Indonésie, le 4 février, avant de clôturer « CHECKMATE » au Thunder Dome de Bangkok en Thaïlande le 8 février.