L’Institut Roi Sejong crée un webdrama avec des stars de la k-pop

On assiste à un véritable engouement pour la culture pop sud-coréenne à l’échelle mondiale. Et ce phénomène a beaucoup contribué à la popularisation du coréen surtout à travers les séries télévisées et la k-pop.





A l’occasion du 10e anniversaire de sa création, la Fondation de l'Institut Roi Sejong (KSIF) a créé un webdrama intitulé « Une idole vit dans le salon ». C’est Yeo One de Pentagon qui tient le rôle de la star de la k-pop dans cette série composée de dix épisodes, dont le premier sera dévoilé demain sur la chaîne officielle de la KSIF sur YouTube.





Tous les mercredis et dimanches, un nouvel épisode sera mis en ligne jusqu’au 30 novembre. L’histoire romantique se déroule principalement à Séoul, autour de célèbres destinations touristiques et plusieurs artistes de la k-pop participent à sa bande originale. Afin de faciliter la compréhension, des sous-titres en dix langues dont l’anglais, le français et l’espagnol seront fournis.