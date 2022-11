« MAXIDENT», 7e mini-album de Stray Kids (1)

Stray Kids est un boys band formé en 2017 par le label JYP Entertainment. Il est composé de huit membres : le leader Bang Chan, Lee Know, Chang-bin, Hyun-jin, Han, Felix, Seung-min et I.N.





Le groupe également appelé SKY a débuté officiellement le 26 mars 2018 avec la sortie du clip vidéo « District 9 ». Représentant la quatrième génération de la k-pop, le boys band a créé la surprise en prenant la tête du Billboard 200, classement des albums les plus vendus aux Etats-Unis avec son 7e mini-album « ODDINARY ».





Sept mois après cet exploit, Stray Kids a fait son grand retour avec « MAXIDENT » qui a lui aussi dominé le même classement tant convoité par les artistes pop du monde entier. Son 7e EP s’est vendu à plus de 2,18 millions d’exemplaires en une semaine, soit 2,5 fois de plus que son précédent disque sur la même période