Les médias chinois se focalisent sur le drame d’Itaewon

Le drame d’Itaewon qui s’est produit samedi soir a fait couler aussi beaucoup d’encre dans l’empire du Milieu.





Les médias officiels chinois, tels que CCTV et la Chine Nouvelle, ont rapporté qu’une bousculade survenue dans ce fameux quartier nocturne de Séoul avait fait de très nombreuses victimes samedi soir. Ils ont annoncé également que parmi les morts, se trouvait un de leur ressortissant et l’ambassade de Chine en Corée du Sud avait présenté ses condoléances à sa famille.





Sur le plus grand portail web chinois Baidu, l’accident d’Itaewon a été classé en tête des articles les plus lus. Les internautes ont échangé sur la raison de cette catastrophe et aussi sur Halloween, une fête qui reste peu connue dans le pays. Ils ont affirmé être attristés par le décès de nombreux jeunes et ont prié pour que leurs âmes reposent en paix.