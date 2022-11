Taïwan : TSMC annonce d’urgence qu’elle n’impose pas de congé à ses employés

ⓒ YONHAP News

TSMC, le géant taïwanais de la puce électronique, a publié un communiqué d’urgence mercredi dernier affirmant qu’il ne forçait pas ses employés à prendre leur congé. Selon le journal China Times, cette annonce a été faite pour dissiper l’inquiétude sur le ralentissement de ses activités.





En fait, deux jours plus tôt, son PDG, C. C. Wei, a envoyé un mail aux salariés pour remercier leurs efforts pour l’entreprise malgré les circonstances politique et économique mondiales difficiles, et les a incités à se ressourcer en profitant de leurs vacances. Ce message a été interprété par certains comme un signe que la société préparait un plan d’austérité.





Le plus grand fabricant de puces au monde a déclaré n’avoir aucun projet d’imposer de congé non payé et qu’il soutenait toujours l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses travailleurs.