Spectacle familial : « Sound Circus »

Un spectacle familial intitulé « Sound Circus » est joué tous les vendredis, samedis et dimanches entre le 29 octobre et le 24 décembre à la Yongin Imaginary Forest for Children, située dans la province de Gyeonggi.





C’est un spectacle écologique, ludique et interactif qui a pour but de sensibiliser le jeune public aux problèmes de l'environnement sur un mode comique.





Les acteurs présentent des numéros de musique, de danse, de clown, de mime ou encore de bulles de savon en utilisant des déchets recyclés comme des bouts de tuyaux ou des boîtes en plastique. Un petit quiz est également proposé aux enfants pour tester leurs connaissances sur les sujets environnementaux tels que le tri sélectif.





Date : tous les vendredis, samedis et dimanches entre le 29 octobre et le 24 décembre 2022

Lieu : Yongin Imaginary Forest for Children