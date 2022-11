Trilogie de spectacles immersifs de Darkfield

La troupe de théâtre immersif britannique, Darkfield, présente trois spectacles sur la scène du LG Art Center, qui a récemment déménagé du quartier de Gangnam à celui de Magok, à Séoul. La trilogie est à l'affiche depuis le 22 octobre jusqu'au 19 novembre.





Il s’agit de trois pièces indépendantes et autonomes d’une durée de 20 à 30 minutes, qui s’intitulent respectivement « Séance », « Flight » et « Coma ». Ces œuvres offrent aux spectateurs des expériences immersives tantôt passionnantes, tantôt terrifiantes en les invitant à communiquer avec les âmes mortes dans une salle victorienne, à faire l'expérience d'un vol, assis sur le siège d'un avion, ou encore à frôler l'état d'inconscience profonde dans l'obscurité totale et ce grâce à un son stéréophonique à 360 degrés et à d'autres effets spéciaux.





Darkfield est une équipe de créateurs de spectacles immersifs et multisensoriels, fondée en 2016 par l’auteur britannique Glen Neath et le concepteur sonore David Rosenberg.





Date : du 22 octobre au 19 novembre 2022

Lieu : LG Art Center à Séoul