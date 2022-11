La comédie musicale « Diva » est à l'affiche du Roomer Theater, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, du 20 octobre au 31 décembre. Ecrite et mise en scène par Kim Ki-seok, et composée par Kim Eun-ji, cette pièce a été jouée pour la première fois en 2019.





Une jeune femme nommée Ji-yu rêve de devenir une chanteuse célèbre. Après ses études à l'étranger, elle rentre chez elle et découvre que son père a fait faillite. Sa famille quitte la ville et s'installe à la campagne où elle s'ennuie à mourir. Elle est sur le point d'abandonner son ambition lorsqu'elle rencontre une femme d'âge mûr du nom de Mal-suk et qui, elle aussi, rêve de devenir une diva. Les deux femmes que tout semble opposer décident de former un duo pour se présenter à un concours de chant.





Un spectacle à la fois drôle et émouvant qui veut donner de l’espoir et du courage à tous ceux qui se battent pour réaliser leur rêve.





Date : du 20 octobre au 31 décembre 2022

Lieu : Roomer Theater à Séoul