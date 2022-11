La Messe en si mineur de Bach

Le Chœur national de Corée présentera le 8 novembre la Messe en si mineur BWV 232 de Jean Sebastien Bach à la salle Haeoreum du Théâtre national de Corée à Séoul.





Considérée comme le plus grand chef d’oeuvre de la musique sacrée baroque, cette œuvre chorale a été achevée vers 1749, un an avant la mort de son auteur qui avait travaillé dessus pendant plus de 25 ans.





Pour interpréter cette vaste œuvre comportant au total 25 chants, la soprano Seo Ye-ri, le contre-ténor Jeong Min-ho, le ténor Hong Min-sub et le baryton Kim Seung-dong rejoindront les chanteurs du Chœur national de Corée et les musiciens de l’ensemble de musique baroque Camerata Antiqua Seoul, placés sous la baguette du chef américain Earl Rivers.





Date : le 8 novembre 2022

Lieu : Théâtre national de Corée à Séoul