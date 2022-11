ⓒ KBS

Selon un rapport de 2018 de l'Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA), les transactions immobilières affichent une importante progression dans les grandes villes nord-coréennes telles que Pyongyang, Nampo, Gaeseong, Sinuiju et Rason. Le pays connaît par ailleurs une forte hausse du prix des logements. Citant un rapport de Reuters, la KOTRA a déclaré que le Nord communiste est l'un des marchés immobiliers qui se développent le plus rapidement dans le monde. On suppose même qu’il a été multiplié au minimum par dix, par rapport à il y a dix ans.





« Auparavant, le gouvernement construisait et attribuait des maisons aux citoyens du Nord. Mais en raison des difficultés économiques, il n’a plus eu les moyens de maintenir ce dispositif et a choisi de résoudre le problème de la pénurie de logements par le biais des marchés privés. Dès lors, les types d'échanges de maisons se sont diversifiés. Et après 2010, le logement a pris une place de plus en plus importante dans l'économie nationale », explique le professeur Jeon Young-seon, de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk, nous parle de l'immobilier en Corée du Nord.





Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, la Corée du Nord a fermé les yeux sur le marché privé ou jangmadang, donnant naissance à un grand nombre de nouveaux riches, connus sous le nom de donju, qui ont contribué à l'expansion du marché du logement grâce à leurs liens étroits avec les responsables politiques.