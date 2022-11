Dernière Mission, Aimer (9) 맘에 걸리네

Dialogue

단: 아직 시간 있어.

Dan : On a encore le temps.





연서: 아니 그게 아니라... 감독님이...

Yeon-seo : Non, ce n’est pas ça. C’est le directeur artistique...





단: 그 사람이 왜?

Dan : Qu’est-ce qu’il veut ?

자기 식대로 안 췄다고 뭐라고 해?

Il te fait des reproches parce que tu n’as pas dansé selon ses conseils ?

아니 뭐 이상한 소리... 막 그런 거 하구 그래?

Non mais, il se permet de dire des choses bizarres ou quoi ?





연서: 할 말 있다고. 올 때까지 기다린다고...

Yeon-seo : Il dit qu’il veut me parler et qu’il m’attendra jusqu’à ce que je vienne.

안 간다고 얘기는 해놨는데 맘에 걸리네.

J’ai dit que je n’irai pas mais il y a quelque chose qui me dérange.





단: 그 사람 웃기는 사람이네! 고고한 척은 혼자 다 하더니.

Dan : Il prétend être noble mais il agit comme bon lui semble.

너한테 기다린다고 했다고?

Il a dit qu’il t’attendait ?

신경 쓰지도 말고 받아주지도 마!

Oublie ça et ignore-le !





L’expression de la semaine

맘에 걸리네 : Il y a quelque chose qui me dérange

Cette expression est utilisée pour montrer son inquiétude lorsque l’on est désolé envers quelqu’un soit par ce qui a été dit ou fait, soit parce que l’on se sent mal de ne pas s’être exprimé ou de ne pas avoir porté la responsabilité. Le verbe 걸리다 a de nombreux sens comme attraper, contracter, inquiéter. L’expression 마음에 걸리다 ou 양심에 걸리다 montre que l’on se fait du souci pour quelque chose et que cela dure.





On peut aussi utiliser cette forme lorsque l’on est préoccupé même si l’on n’est pas la cause de ce qui nous dérange. Par exemple, après être sorti de la maison, on se demande si on a coupé ou non le gaz. On dira alors 마음에 걸려서 indiquant ainsi que l’on pense rentrer vérifier.





Exemples

① 가: 무슨 일 있어요?

나: 아이한테 야단을 좀 심하게 쳤는데 그게 맘에 걸려서요.

A : Qu’est-ce qui se passe ?

B : Je me suis fâché fort contre le petit et ça me perturbe.





② 가: 시험 잘 봤어요?

나: 시험은 그럭저럭 봤는데, 시험지에 이름을 썼는지 안 썼는지가 계속 마음에 걸려요.

A : Tu as bien passé ton examen ?

B : Plus ou moins bien. Je suis perturbé parce que je ne me souviens pas si j’ai écrit ou

non mon nom sur la copie.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Encore 아직

- Le temps, l’heure 시간, avoir le temps 시간(이) 있다

- Non 아니

- Cela, ça 그게, forme contractée de 그 것-이

- Réalisateur, entraîneur d’une équipe, directeur artistique 감독

- Ce, cet, cette 그

- La personne 사람

- Les chiffres coréens un 하나 / 한, cinq 다섯

- Un(e) candidat(e) 후보

- Parmi 중에

- Une personne사람

- Pourquoi 왜

- Soi-même 자기

- De cette façon-là, de cette manière 식

- Selon, suivant 대로

- L’adverbe de négation 안 ne pas

- Danser 추다

- La voix, la parole, le bruit 소리

- Être bizarre, étranger, anormal 이상하다

- Parler말(을)하다

- Le suffixe -다고pour construire le style indirect

- Venir 오다

- Le temps, le moment 때

- Jusqu’à 까지

- Attendre 기다리다

- Le récit, la conversation 얘기 forme abrégée de 이야기

- Attraper, contracter, inquiéter 걸리다

- La pensée, le cœur, l’idée, la conscience 마음, 맘 (forme contractée)

- Être ridicule, absurde 웃기다

- Être noble, distingué 고고하다

- Prêter attention 신경 쓰다