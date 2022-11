Le rétro et le newtro en Corée du Sud

Le rétro est un mot dérivé du préfixe qui signifie « mémoire », et inclut le sens de « souvenir », comme dans le mot « rétrospection » par exemple. Ces jours-ci, cette tendance du rétro se comprend comme la nostalgie du passé.





Premièrement, le passé est souvent considéré comme beau, chaleureux voire rassurant pour les gens. C'était comme une époque où c'était simple et pur. Deuxièmement, il y a un sentiment de vouloir résister au changement actuel. Il contraste avec un passé fantasmé ou non, mais qui dans tous les cas était plus facile à vivre que les temps modernes. Troisièmement, les entreprises aiment l'utiliser, en particulier en période de ralentissement économique, comme ces jours-ci, parce que les clients cherchent ce sentiment de familiarité.





Voyons ce qui distingue justement la tendance rétro de celle du newtro. La génération MZ est la combinaison de la génération Y et de la génération Z qui est née entre le début des années 80 et le début des années 2000. En d'autres termes, la définition du rétro pour l'ancienne génération est de « se rappeler et de profiter de ce que l’on a vécu auparavant », le rétro de la génération MZ, que l’on peut appeler Newtro est de « profiter de ce que nous n'avons pas vécu comme si nous l'avions vécu auparavant ».





Les experts prédisent que le phénomène newtro sera au centre de la culture et de la consommation. Un professeur de l'université nationale de Séoul a prédit que « Going New-tro », où la jeune génération se sent fraîche de l'ancien, recevra une grande attention sur le marché de la consommation, plutôt que le « rétro », où la simple nostalgie du passé est la clé.





Ainsi le newtro est populaire non pas parce qu'il appartient simplement au passé, mais parce que la tendance rebelle du passé, qui rejette l'ordre existant, est en contact avec la sensibilité des nouvelles générations.

