La hausse des prix à la consommation accélérée en octobre

ⓒYONHAP News

La crise inflationniste guette toujours la Corée du Sud. Selon les données publiées le 2 novembre par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 109,21 points en octobre, soit une hausse de 5,7 % en glissement annuel. Le mois dernier, il a été tiré à la hausse notamment par le relèvement des tarifs des services publics, à savoir +36,2 % pour le gaz et +18,6 % pour l’électricité. Sans oublier les marchandises industrielles (+6,3 %), tels que les produits pétroliers (+10,7 %), et les produits agricoles et d’élevage (+5,2%) ainsi que les services personnels (+6,4 %).





Par ailleurs, l’inflation est plus importante selon le ressenti des consommateurs. En effet, les prix des produits de première nécessité ont grimpé de 6,5 % en octobre. Quant à l’indice d’inflation sous-jacente, il a augmenté de 4,8 %, soit le niveau le plus élevé depuis 13 ans et 8 mois. Pour rappel, cet indice permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des prix, ne tenant pas compte des produits agricoles et pétroliers à prix volatiles.





Cette année, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,6 % en janvier. Son taux de progrès a dépassé les 4 % en mars pour atteindre le pic de 6,3 % en juillet. Ensuite, il a ralenti pour enregistrer 5,7 % en août et 5,6 % en septembre. Mais il s’est accéléré de nouveau pour s’établir à 5,7 % le mois dernier. Selon la BOK, il devrait se maintenir dans une fourchette de 5 à 6 % plutôt que de connaître un nouveau pic pour un certain temps.





Afin de juguler l’inflation, la banque centrale sud-coréenne a de fortes chances de relever son taux directeur de nouveau. Cela risque d’aggraver le ralentissement de la croissance économique et d’alourdir davantage les charges des classes précaires endettées.