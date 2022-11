La Fed relève ses taux directeurs pour la 4e fois consécutive

ⓒYONHAP News

La Réserve fédérale (Fed) a relevé, mercredi, ses taux directeurs, désormais situés dans une fourchette de 3,75 à 4 %. Son comité de politique monétaire (FOMC) a procédé à un resserrement de trois quarts de point, comparé à un « pas de géant » (Giant Step), pour la quatrième fois consécutive, ce qui est sans précédent. En conséquence, ses taux sont au plus haut niveau depuis 15 ans.





La Fed a justifié ses tours de vis par une forte inflation dont le niveau reste toujours élevé sous l’impact de la crise du COVID-19, de la hausse des prix des produits alimentaires et des énergies, ainsi que du déséquilibre entre la demande et l’offre. En effet, l’indice d’inflation enregistré en septembre aux Etats-Unis a augmenté de 8,2 % en glissement annuel et de 0,4 % par rapport au mois précédent.





Cette situation risque d’aggraver une « triple hausse » dont la Corée du Sud souffre déjà, à savoir le taux de change, le taux d’inflation et le taux d’intérêt tous élevés. Cette année, le won, la monnaie sud-coréenne, a perdu 16 % de sa valeur face au dollar américain. D’ailleurs, le billet vert a dépassé le seuil des 1 400 wons fin septembre pour rester à un niveau toujours élevé. La dépréciation du won a entraîné la hausse des prix d’importation de 3,3 % en septembre par rapport au mois précédent. La hausse de l’indice des prix à la consommation reste supérieure à la barre des 5 %.





Suite au resserrement par la Fed, la Corée du Sud a vu son taux directeur tomber en dessous de celui des Etats-Unis, à savoir 3 % contre une fourchette de 3,75 à 4 %. Cela pourrait entraîner la fuite de capitaux étrangers vers les obligations américains et le dollar, considérés comme valeurs sûres.





La Banque de Corée (BOK) n’a pas d’autre choix que d’emboîter le pas à la banque centrale américaine lors de sa réunion prévue le 24 novembre prochain. Reste à savoir si elle relèvera son taux directeur d’un quart de point ou bien d’un demi-point, qualifié respectivement d’un « petit pas » (Baby Step) et d’un « grand pas » (Big Step).