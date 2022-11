Drame d’Halloween à Itaewon

ⓒYONHAP News

La soirée du samedi 29 octobre, censée être festive, s’est transformée en cauchemar à Séoul. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées à Itaewon, quartier connu pour sa vie nocturne, afin de fêter Halloween qui s’est imposée au fil des années comme une fête incontournable chez les jeunes sud-coréens. Cette année, ce rassemblement spontané a attiré davantage de visiteurs qui voulaient respirer un air de liberté d’autant plus que c’était une première depuis la fin des restrictions sanitaires liées au COVID-19. Cette nuit-là, une foule compacte s’est retrouvée piégée dans une ruelle en pente et une bousculade géante a eu lieu vers 22h15. Selon le dernier bilan, ce drame a coûté la vie à près de 160 personnes.





En début de semaine, le gouvernement a officiellement fait son mea culpa, admettant n’avoir pas su prendre les mesures de prévention nécessaires. Devant le Parlement, le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min a déclaré : « Je présente mes sincères excuses aux citoyens en tant que ministre chargé de la sécurité publique », alors qu’il s’était attiré les foudres en disant dans un premier temps qu’un déploiement massif des forces de l’ordre n’aurait pas empêché l’accident. Le patron de la police, Yoon Hee-keun, a, lui aussi, demandé pardon en reconnaissant l’insuffisance de la mobilisation de ses hommes.





Le drame à Itaewon est considéré comme « une catastrophe d’origine humaine » en ce qu’il aurait pu être évité avec une plus grande vigilance. D’après les premiers résultats de l’enquête, la police n’a pas bien réagi aux signes annonciateurs. Des citoyens l’ont alertée d’un danger imminent. Il y a eu au total 14 appels téléphoniques dont le premier enregistré quatre heures avant la tragédie. Les forces de l’ordre ont déployé quelques agents supplémentaires sur place à seulement quatre reprises, et ils se sont contentés de disperser la foule avant de regagner leur commissariat. Suite à cette révélation, le président de la République Yoon Suk-yeol a ordonné de mener une enquête exhaustive et transparente sur ces faits.





Ce drame démontre bien la faiblesse de Séoul, une mégapole surpeuplée, tellement habituée à « une concentration excessive » au point de ne pas prendre conscience du danger. L’exécutif a promis d’en tirer les leçons pour qu’une telle tragédie ne se reproduise plus. Les résultats de l’enquête risquent de provoquer des ondes de choc dans le milieu politique.