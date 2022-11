Un deuil national a été décrété, le 30 octobre en Corée du Sud, afin de rendre hommage aux victimes de la tragique bousculade à Itaewon.





En ayant une pensée pour les victimes et leurs proches de cette tragédie, les émissions « Musique coréenne » et « Top 10 » des 5 et 6 novembre proposent des chansons douces afin de rester solidaires avec ceux qui ont perdu leurs êtres chers.