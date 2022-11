Une salle de données coréennes est ouverte à l’université indépendante au Bangladesh

ⓒ YONHAP News

La Bibliothèque nationale de Corée vient d’ouvrir une salle de documents coréens à l’université indépendante au Bangladesh (IUB). Elle poursuit ce projet depuis 2007 dans le monde dans le but de soutenir les recherches sur les études coréennes.





Cette 32e salle de données est installée sur une surface de 70 m² et contient 3 120 livres dont des manuels pour l’apprentissage du coréen, ou sur des matériaux cinématographiques et musicaux, entre autres. Elle est dotée d’étagères, de bureaux et d’ordinateurs fournis par la bibliothèque sud-coréenne.





L’IUB a lancé un programme de licence liée au cinéma et à la société du pays du Matin clair en 2014, une première pour une université en Asie du Sud.