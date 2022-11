Théâtre : « The Real Man Watanabe »

La pièce de théâtre du cinéaste Jang Hang-jun, « The Real Man Watanabe », revient sur les planches. Elle est jouée du 25 octobre au 15 janvier 2023 au Plus Theater à Séoul.





Cette pièce comique a été créée en 2010 par le réalisateur et scénariste connu pour ses films « Break Out » et « Forgotten », dans le cadre du projet « Les Réalisateurs arrivent au théâtre ».





L’œuvre met en scène un ancien yakuza, mafieux japonais, et un cinéaste coréen de troisième zone. Shinichi Watanabe est un Japonais d’origine coréenne qui a grandi dans un bidonville de l’archipel avant de devenir un chef des yakuzas et de faire fortune en bravant toutes les humiliations. Aujourd'hui à la retraite, il commande un film autobiographique à Man-chun, un réalisateur coréen dans le besoin. Ce dernier commence à préparer un film d’action noir retraçant la vie de cet homme charismatique et un brin mythomane.





Date : du 25 octobre 2022 au 15 janvier 2023

Lieu : Plus Theater à Séoul