Comédie musicale : « Beomong »

Une nouvelle comédie musicale intitulée « Beomong » est jouée au Dream Art Center situé dans le quartier de Daehangno à Séoul, depuis le 25 octobre. Elle sera à l’affiche jusqu'au 8 janvier 2023.





Ce spectacle est inspiré d’un fait historique qui s’est déroulé autour de Shin Suk-ju, un homme politique et philosophe de la dynastie Joseon, connu également sous le nom de « Beomong ».





En 1452, Danjong monte sur le trône de la dynastie Joseon à l’âge de 12 ans seulement. L’oncle du jeune roi, le prince Suyang ou le futur roi Sejo, est un homme dévoré par l’ambition. Il tente de s’emparer du pouvoir en chassant son neveux du trône, et demande à Shin de le soutenir. Seong Sam-mun, un érudit officiel et un ami de longue date de ce dernier s’aperçoit que’il est en train de fomenter on ne sait quel complot.





Date : du 25 octobre 2022 au 8 janvier 2023

Lieu : Dream Art Center à Séoul