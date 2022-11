Concert « Heart to Heart »

L’Orchestre Heart to Heart, une formation composée de jeunes musiciens en situation de handicap, donnera un concert le 16 novembre au Centre d'arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale.





Cette représentation est organisée conjointement par la Fondation Heart to Heart qui œuvre pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société et par le Centre d'arts de Séoul dans le but de sensibiliser davantage le public à la question du handicap.





A cette occasion, l’Orchestre Heart to Heart interprétera notamment l’Ouverture de l’opéra Guillaume Tell de Rossini et les extraits de la 8e symphonie de Dvořák. La soprano Hong Hye-ran, lauréate du Concours Reine Elizabeth de Belgique en 2011, et la violoniste Han Soo-jin monteront également sur scène.





Date : le 16 novembre 2022

Lieu : Centre d’arts de Séoul