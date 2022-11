« Un terrain vague » de Park Hwa-young

ⓒ Getty Images Bank

Au centre de ce plateau se trouvait le terrain vide controversé. Au début, cinq ou six maisons voisines ont été rasées, laissant le site désert. Les gens supposaient, sans surprise, que des immeubles résidentiels de petite hauteur y seraient bientôt construits.





Un mois s’est écoulé et le terrain était toujours vide. Les habitants ont alors commencé à y prêter attention.





Parfois, ils y trouvaient des bouteilles d’alcool ou des tubes de colle vides qui roulaient par terre. Cela les incitait à considérer l’espace vide comme le point de départ et le terminus de tous les crimes. Comme l’a dit le propriétaire d’âge moyen de Hanareum Mart, laisser le terrain abandonné dans cette ville était plus qu’un mauvais présage : c’était un péché.





Les gens ne venaient sur le terrain vague que pour y jeter des ordures. Ils y brûlaient, enterraient ou dispersaient également des choses. Une femme avec des taches de rousseur sous les yeux s’y rendait souvent pour brûler quelque chose. Elle plaçait des lettres, des cartes postales ou un ours en peluche dans un baril et y mettait le feu. Un homme qui vivait dans une pièce au demi-sous-sol du voisinage s’y déplaçait fréquemment tôt le matin pour enterrer des objets inconnus. Il portait toujours une pelle et quelque chose de la taille d’un corps humain enveloppé dans du plastique noir.





사람들은 단지 버리기 위해서만 공터를 찾는 것은 아니었다.

뭔가를 태우거나, 파묻거나, 뿌리기 위해서도 공터를 찾았다.

눈 밑에 짙은 기미가 낀 여자는 자주 뭔가를 태우러 공터에 왔다.

여자는 드럼통에 편지며, 엽서, 혹은 곰 인형 따위를 집어넣고 불을 붙이곤 했다.

인근 연립주택 반지하방에서 사는 남자는

새벽녘이면 뭔가를 파묻으러 자주 공터를 찾았다.

늘 사람 키만 한 것을 검은 비닐로 감싸 안고 삽을 든 채였다.









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Le terrain vague est un dépotoir destiné à recevoir les restes de la vie épuisante et sans joie des habitants du quartier. Mais le site est maintenant pavé et tout est oublié. Des routes, des appartements et des magasins seront construits sur des ruines et les gens qui occuperont ces lieux vivront heureux, tandis que la ville cache quelque chose de grotesque. L’auteur dit que nous pouvons vivre avec la dépression et l’épuisement, mais tout cela peut être dissimulé par les centres commerciaux, les appartements et les routes pavées.









Ensuite, un panneau d’affichage d’un permis de construction a été planté sur le terrain vague. Les habitants ont été soulagés que les problèmes qui les tourmentaient aient finalement été résolus. Les clôtures ont rapidement été installées et les chats ont été chassés. Le silence était roi sur le site où les sons maussades des vents et des chats qui miaulaient avaient régné la nuit. Les félins ont été dispersés dans le quartier mais ont ensuite été retrouvés morts un par un. Les résidents étaient convaincus que quelqu’un les empoisonnait.





Le lendemain de la disparition du dernier chat, une femme s’est jetée du haut d’un immeuble près du terrain vide. Une paire de chaussures à talons aiguille et une lettre d’adieu ont été retrouvées sur le toit. Dans la lettre, la défunte avait écrit : « Les yeux des chats me hantent toujours alors que je ne les entends plus. »





Une semaine plus tard, le terrain vague a été lissé et une épaisse couche de ciment a été versée dessus.





그 무렵 공터에 시공 계획을 알리는 푯말이 들어섰다.

동네사람들은 연이어 골칫거리들이 해결되었다는 사실에 안도했다.

곧 공사 차단막이 설치되고 고양이들이 쫓겨났다.

밤마다 음산한 바람 소리와 고양이의 울부짖음이 들리던 공터에는 적막이 감돌았다.

고양이들은 동네 여기저기로 흩어졌지만

한두 마리씩 죽은 채로 발견되었다.

누군가 독극물을 풀어 고앙이 들을 죽이고 있다는 추측이 설득력을 얻었다.





고양이가 동네에서 모두 자취를 감춘 이튿날,

공터 인근의 다세대주택 옥상에서 한 여자가 뛰어내렸다.

여자가 벗어놓은 굽 높은 하이힐과 유서가 옥상에서 발견되었다.

유서에는 드디어 아무 소리도 들리지 않는데

여전히 고양이 눈이 보인다, 라고 쓰여 있었다.





그로부터 일주일 뒤 공터는 평평하게 다듬어지고 그 위로 두꺼운 시멘트가 발렸다.









Auteur : Park Hwa-young (1977 –)

- Débuts littéraires : en 2009 avec la publication de sa nouvelle « Un terrain vague ».