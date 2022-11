Les concours de chant en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord a organisé un concours artistique populaire en avril 2021, à l'occasion de l'anniversaire du fondateur du régime Kim Il-sung, alors que des mesures de quarantaine étaient toujours en place en raison de la pandémie de COVID-19. L'événement a réuni plusieurs candidats venant d’entreprises et de coopératives agricoles qui avaient passé les épreuves préliminaires le mois précédent, épreuves qui s’étaient déroulées dans chaque ville, comté et province du pays. L'un des concours les plus célèbres en Corée du Nord reste néanmoins le concours national de chant des travailleurs.





« Diffusé par la Télévision centrale coréenne, organisme d'État, le concours de chant est retransmis aux heures de grande écoute, c’est-à-dire entre 20 heures et 22 heures. Tout le monde peut y participer, et selon des transfuges nord-coréens, les candidats sont nombreux à vouloir prendre part à cet événement, qui enregistre de très belles audiences. En 2016, la chaîne de télévision a diffusé un programme spécial en trois parties pour commémorer le 30e anniversaire de ce concours de chant », explique Kim Seung, professeur adjoint du département de la culture et des contenus numériques de l'université Konkuk.





En Corée du Nord, les citoyens ordinaires ont très peu d'occasions, voire aucune, d'apparaître dans des programmes télévisés. Ils tirent par conséquent une grande fierté de leur participation à ces concours de chant. Dans le but de remporter la première place, beaucoup n’hésitent d’ailleurs pas à s’y présenter une seconde, voire une troisième fois. Les étudiants, en particulier, se livrent à une compétition féroce, car il en va de l'honneur de leur école.