Stratégie nationale visant à développer l’économie hydrogène

ⓒKBS News

Le gouvernement a adopté une nouvelle « stratégie d’avenir pour les technologies de l’hydrogène » après avoir délibéré mercredi sur ce texte lors de la cinquième réunion de la Commission sur l’économie hydrogène. Selon l’idée-phare, la Corée du Sud devrait parvenir à développer les technologies de production de cette énergie par ses propres moyens et à 100 % d’ici 2030.





La commission en question a commencé ses activités le 1er juillet 2020. En tant que tour de contrôle sur ce dossier, elle rassemble huit ministres ainsi que les représentants des milieux industriel, scientifique, académique et civique pour élaborer les grandes orientations sous la présidence du Premier ministre.





Selon la stratégie présentée, l’exécutif prévoit de renforcer la compétitivité de l’écosystème local pour l’industrie de l’hydrogène de sorte que le pays compte 500 entreprises de ce secteur d’ici 2030 et 1 000 à l’horizon 2040. Pour cela, il mènera divers projets sur les matériaux, le matériel, les composants et les équipements dans cinq grands domaines, à savoir la mobilité hydrogène, la pile à combustible, l’hydrogène liquéfié, la station de recharge à hydrogène et l’électrolyse de l’eau.





Afin de réaliser ce projet « made in Korea » à 100 % d’ici 2030, le pays du Matin clair misera tout d’abord sur les procédés d’électrolyse de l’eau qui présentent un haut niveau de maturité technologique, à savoir l’électrolyse alcaline et l’électrolyseur à membrane polymère (PEM). Petite précision, « l’électrolyse de l’eau » consiste à décomposer de l’eau à l’aide de l’électricité afin d’obtenir de l’« hydrogène vert », dont le degré de pureté atteint 99,99 %. Le gouvernement tâchera aussi de mettre au point, par ses propres moyens, les technologies de nouvelle génération telles que l’électrolyseur alcalin à membrane échangeuse d’anions (AEM) et l’électrolyseur à oxydes solides (SOEC).





Sur le marché mondial des voitures à hydrogène, celles fabriquées en Corée du Sud occupent actuellement la première place avec 53 % des parts. Le but est de creuser davantage l’écart par rapport aux constructeurs étrangers qui les talonnent. L’enjeu est également d’augmenter la durée de vie des piles à combustible au niveau de celle des voitures thermiques classiques et de proposer un rendement énergétique comparable à un véhicule électrique entre autres.





L’économie hydrogène consiste à substituer ce vecteur d’énergie au pétrole, énergie fossile qui finira par s’épuiser. L’avenir appartiendra donc à ceux qui savent maîtriser les technologies de l’hydrogène. Et la Corée du Sud ambitionne de faire partie des leaders mondiaux.