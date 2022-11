Bilan des six premiers mois de Yoon Suk-yeol au pouvoir

ⓒYONHAP News

Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions de président de la République le 10 mai. C’est l’heure de faire son bilan et celui de son administration de leurs six premiers mois.





Dès son investiture, Yoon a apporté quelques grands changements. Tout d’abord, il a déplacé le bureau présidentiel dans le quartier de Yongsan tout en rendant la Cheongwadae aux citoyens, et il a introduit un nouveau rituel dit « doorstepping », une brève interview accordée aux journalistes chaque matin au seuil de l’entrée du bâtiment où se trouve son bureau. Ainsi, il a mis en pratique sa volonté de mettre fin à un « présidentialisme monarchique ».





Ensuite, le chef de l’Etat a changé de cap dans la politique économique de son pays en abandonnant les lignes directrices de son prédécesseur Moon Jae-in, telles que la croissance tirée par le revenu et la sortie du nucléaire civil, ce afin de privilégier la liberté du secteur privé et de rétablir l’écosystème de l’industrie nucléaire. Enfin, le nouveau dirigeant a recentré la politique diplomatique et sécuritaire de sorte à moins privilégier les relations intercoréennes mais à élargir l’alliance avec les Etats-Unis jusqu’aux domaines économique et technologique, et à rétablir les relations avec le Japon, envenimées par les contentieux historiques. Et le nouveau numéro un sud-coréen a remplacé « le processus de paix dans la péninsule coréenne » cher à Moon Jae-in par sa nouvelle feuille de route dite « le projet audacieux » sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Face à la montée des menaces balistique et nucléaire de Pyongyang, l’administration de Yoon a pris l’initiative de renforcer sa force dissuasive contre le régime de Kim Jong-un, en coopération avec Washington et Tokyo.





Cependant, ces six premiers mois ont été entachés de vives polémiques. En voici quelques-unes parmi tant d’autres : le caractère expéditif du déménagement du bureau présidentiel à Yongsan, la disqualification de plusieurs candidats à des postes de ministre, la nomination de nombreuses personnalités du Parquet à des postes-clés du pouvoir exécutif par Yoon lui-même ou encore les quelques couacs et maladresses diplomatiques de ce dernier lors de ses déplacements à l’étranger. Sans oublier une mauvaise gestion du drame d’Halloween à Itaewon par les autorités.





Son administration devra en tirer des leçons et relever les défis urgents. Il s’agit notamment d’assurer l’atterrissage en douceur de l’économie du pays qui souffre d’une « triple hausse », c’est-à-dire les envolées du taux d’intérêt, de l’indice des prix et du taux de change, et de calmer son voisin du Nord qui renouvelle sans cesse ses provocations militaires.