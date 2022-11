En tournée nationale, Ailee prévoit une halte à Daegu

Date : le 17 décembre

Lieu : université Yeungnam à Daegu





Ailee poursuit sa tournée nationale et retrouvera le public à Daegu, une grande ville dans le sud-est de la Corée du Sud. La vocaliste connue pour ses interprétations pleine d’énergie, se produira en concert le 17 décembre à l’université Yeungnam.





Ce spectacle sera l’occasion de faire le point sur sa carrière et de se ressourcer pour mieux aller de l’avant. D’où son titre « One More Step ». La chanteuse américaine d’origine coréenne, qui mène sa carrière depuis 2012, pourra ainsi célébrer le 10e anniversaire de ses débuts, entourée de ses fans.