With you : un concert collectif va se tenir à Yongin

Date : le 20 novembre

Lieu : centre de formation à Yongin





La ville de Yongin organise un spectacle réunissant une auteure-compositrice-interprète et un quartette masculin. Durant 90 minutes, meenoi et Soran proposeront un concert collectif, intitulé « With you », le 20 novembre au centre de formation à Yongin situé dans la province de Gyeonggi.





Sachez que la musicienne de son vrai nom Park Min-young, menant sa carrière musicale depuis 2019, est aujourd’hui plus connue sur YouTube. « Meenoi’s Yorizori » est l’une des émissions de divertissement les plus regardées sur la plateforme de partage de vidéos en Corée du Sud.





De son côté, Soran qui ne manque pas de figurer sur le line-up de célèbres festivals de musique dans le pays, va partager la scène pour le plus grand bonheur des mélomanes.