ZICO organise une audition pour dénicher de nouveaux talents

L’audition organisée par le KOZ Entertainment représenté par le célèbre producteur et rappeur ZICO se poursuit. Après Jeju et Busan, l’événement intitulé « GET IN THE ZONE » se tiendra dans cinq autres grandes villes sud-coréennes, dont Daegu et Gwangju.





Il se terminera le 4 décembre à Séoul. Toute personne née après 2004 peut y participer, quelle que soit sa nationalité. Chaque candidat peut postuler dans l’une des trois catégories : chant, danse et rap. A noter que l’inscription aura lieu le jour de l’audition sur place. Plus d’informations : le site officiel et les réseaux sociaux de KOZ Entertainment.