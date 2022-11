Une exposition consacrée à la k-pop a lieu à Bruxelles

Une exposition qui retrace 50 ans d’histoire de la musique populaire sud-coréenne se tient actuellement au cœur de l’Europe. Baptisé « K-pop Now Here », cet événement qui a débuté le 26 octobre dernier va se poursuivre jusqu’au 21 décembre au Centre culturel coréen à Bruxelles.





L’exposition s'articule autour de trois thèmes dans le but de permettre au public de suivre facilement l'évolution de la k-pop depuis un demi-siècle. Elle projettera également des vidéos de concerts des chanteurs et groupes populaires des années 50 à 80 comme la vocaliste Kim Choo-ja, le duo féminin Pearl Sisters et les figures légendaires comme Song Chang-sik et Cho Yong-pil.





La deuxième partie est dédiée à la culture de fans née avec l’émergence des idoles comme Seo Taiji and Boys et H.O.T. Enfin, des groupes jouissant d’une popularité phénoménale sur la scène internationale comme BTS et Blackpink y seront présentés bien évidemment à l’aide des multimédias et de la réalité virtuelle (RV).





A noter que « K-pop Now Here » est organisé par le Centre culturel coréen à Bruxelles grâce au soutien du Service coréen de la culture et de l'information (KOCIS).