Les festivals en plein air n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise

De plus en plus de festivals de musique en plein air qui ont été annulés sur fond de propagation du COVID-19, sont organisés en présentiel pour le plus grand bonheur des festivaliers. Pourtant, certains rendez-vous n’étaient pas à la hauteur des attentes du public affichant un line-up un peu décevant.





Le « Slow Life Slow Live » mieux connu sous le nom de « Slasla » s'est tenu pour la première fois depuis trois ans, du 8 au 10 octobre au parc olympique à Séoul. Les têtes d’affiche pour son édition 2022 étaient LANY, Anne-Marie et Lauv. Elles étaient considérées comme modestes par rapport au line-up de 2019, représenté notamment par la star britannique Sting.





L’invitation d’une vedette internationale doit être confirmée au moins un an à l’avance alors que la reprise du festival a été décidée au dernier moment. Et compte tenu de l’ambiance morose suite au drame survenu dans le quartier d’Itaewon, il faudra encore attendre jusqu’à l’année prochaine pour voir les festivals de musique en plein air retrouver complètement leur dynamisme.