Drame d’Itaewon : le milieu de la k-pop participe à l’hommage rendu aux victimes

ⓒ YONHAP News

Suite au drame d’Halloween survenu le 29 octobre à Séoul, un deuil national d’une semaine a été décrété le lendemain au pays du Matin clair. Pour rappel, la bousculade tragique qui a eu lieu dans le quartier d’Itaewon a fait de nombreux morts et blessés majoritairement chez les jeunes dans la vingtaine.





L’onde de choc provoquée par ce désastre meurtrier, s’est étendue à la k-pop et plusieurs labels ont suspendu les activités de leurs artistes. De nombreuses stars ont ainsi pu participer à l’hommage rendu aux victimes et témoigné leur solidarité aux familles endeuillées, comme Jin de BTS qui a reporté ses activités de promotion de son premier single solo.





De son côté, SM Entertainment auquel appartiennent SHINee, EXO, Red Velvet, aespa, entre autres, a annulé sa fameuses fête d’Halloween « SMTown Wonderland 2022 », censée avoir lieu le 30 octobre dernier. L’événement comprenait une diffusion en direct dans laquelle le public pouvait voir plusieurs vedettes du label marcher sur le tapis rouge vêtus de leur déguisement.





Initialement prévu pour le 30 octobre, le Busan One Asia Festival réunissant plusieurs groupes d’idoles comme Mamamoo, (G)I-DLE, Le Sserafim et AB6IX a également été annulé. Les publications de nombreux projets musicaux comme par exemple celui de Chen d’EXO, de Jeong Eun-Ji d’Apink, des groupes comme Irris, Drippin et Xdinary Heroes et bien d’autres encore ont été reportées.





Pendant que le pays entier pleurait face aux nombreuses victimes, des stars ont préféré se recueillir plutôt que de monter sur scène à l’image de Kim Jae-joong qui a annulé son concert programmé le 29 octobre à Nagoya au Japon.