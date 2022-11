« MAXIDENT», 7e mini-album de Stray Kids (2)

Stray Kids qui a fait son grand retour sept mois après son 6e EP « ODDINARY » continue d’établir de nouveaux records. Composé de huit morceaux, « MAXIDENT » est devenu le 2e album du groupe du label JYP Entertainment ayant pris la tête du prestigieux classement du Billboard 200 aux Etats-Unis.





Sa prévente a largement dépassé le seuil des 2 millions pour s’élever à plus de 2,24 millions, soit près d’un million d’unités de plus que son précédent disque « ODDINARY ». Selon les médias américains Forbes et New York Times, Stray Kids continue d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la k-pop, dominant les hit-parades internationaux pour la deuxième fois de suite.





Le nouvel EP du boys band également appelé « Skyz » fait également fureur au Japon où il a sorti son premier single japonais en juin 2020. L’ensemble de ses 18 disques vendus au pays du Matin clair et sur l’archipel a dépassé le seuil des dix millions d’unités.