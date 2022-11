Dodam Dodam Festival

Le festival de théâtre Dodam Dodam s'est ouvert le 2 novembre au théâtre Woori dans le quartier de Daehangno à Séoul, et durera jusqu'au 11 décembre.





Cet événement, qui fête sa 7e édition, est organisé afin de permettre aux nouveaux metteurs en scène et comédiens d’acquérir de l’expérience et de faire leurs preuves, et aux spectateurs de se régaler de pièces pleines de fraîcheur. Cette année, parmi une cinquantaine de troupes candidates, six ont été sélectionnées.





Le festival été inauguré avec la pièce « Crapaud crapaud » de la compagnie GO, présentée du 2 au 6 novembre, et suivie de « Again » de la troupe Haram, jouée du 9 au 13 novembre. Quatre autres spectacles restent encore à découvrir : « Eléphants, la saison des pluies », « Muraille de la forteresse », « Au milieu de l’océan » et « Qualification ».





Date : du 2 novembre au 11 décembre 2022

Lieu : Théâtre Woori à Séoul