La Compagnie nationale de danse contemporaine de Corée présente « Tiny Round Clumsy » et « Step Up » au Théâtre Jayu du Centre d'arts de Séoul, respectivement du 18 au 20 et du 25 au 27 novembre.





« Tiny Round Clumsy » a été créé par la chorégraphe Kwon Lyon-eun en 2021 avec comme thème la manière de vivre des artistes au milieu de la société. Dans la version originale du spectacle, la « cuteness », la mignonnerie en français, était suggérée comme une stratégie de survie des artistes. Dans sa nouvelle version, la pièce propose une forme de tutoriel d'élevage d'animaux de compagnie, à l'instar de Princess Maker, ce jeu vidéo de simulation permettant de créer la princesse de ses rêves, et ce avec toujours la « cuteness » comme stratégie de survie.





« Step Up » est composé de deux oeuvres : « The Death of Vagina: Myth-making Voices Choreography » et « We are ». La première, réalisée par Suh Yeong-ran, met en relation les histoires des déesses qui exerçaient des pouvoirs mystiques dans le monde mythique avec l'expérience du corps, l'inconscient et les rêves des femmes contemporaines. La seconde, créée par Kang Yo-chan, explore l’identité des artistes-interprètes, interrogeant le rapport entre leurs interprétations sur scène et leurs conditions de réalité.





Date : du 18 au 20 novembre et du 25 au 27 novembre 2022

Lieu : Théâtre Jayu du Centre d'arts de Séoul