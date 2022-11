Les arts de la scène ou « Kyoye » en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Au nord du 38e parallèle, l'acrobatie, ou le cirque, est appelé « kyoye », ce qui signifie littéralement art technique ou art du spectacle. La Corée du Nord explique que le « kyoye » non seulement reflète les émotions et les expériences de chacun à travers des prestations spectaculaires de virtuosité, mais apporte en outre un raffinement culturel à la société. Le « kyoye » y est ainsi reconnu comme une forme d'art, au même titre que la littérature, le cinéma, les représentations théâtrales, les beaux-arts et la musique.





« Le "kyoye" est une forme de divertissement et un genre artistique unique à la Corée du Nord, qui considère que les cirques des pays capitalistes sont désuets et affirme avoir renouvelé son propre genre artistique. Une revue nord-coréenne, Joseon Art, affirme que le "kyoye" trouve son origine dans les peintures murales des tombes de l'ancien royaume de Goguryeo, qui représentent des personnes montant à cheval pour leur entraînement physique », explique Kim Seung, professeur adjoint du département de la culture et des contenus numériques de l'université Konkuk.





Le cirque nord-coréen a connu une croissance rapide dans les années 1970, grâce au soutien total de l'État. L'ancien dirigeant Kim Jong-il assistait souvent, disait-on, à des spectacles de cirque.





Le « kyoye » comprend des acrobaties, des spectacles de magie, des numéros d'animaux ainsi que des courts numéros comiques ayant lieu en général lorsque les décors de la scène sont modifiés. L'acrobatie est sans doute la forme la plus représentative du « kyoye ».